В Мозыре 5-летняя девочка выпала из окна первого этажа

Новости Беларуси. 14 августа в Мозыре девочка получила серьёзные травмы, выпав из окна квартиры на первом этаже.

Как сообщает БЕЛТА, 5-летняя местная жительница находилась дома вместе со старшей сестрой. Ребёнок играл с котом. В какой-то момент питомец запрыгнул на подоконник, девочка последовала за ним, не удержалась и выпала.

Лежавшего на улице ребёнка заметил прохожий, который вызвал скорую помощь. Медики диагностировали перелом берцовой кости и закрытую ЧМТ.

По факту случившегося проводится проверка.

В июле 2019 года в Витебске 6-летний ребёнок выпал из окна на пятом этаже.