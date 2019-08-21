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В Мозыре 5-летняя девочка выпала из окна первого этажа

21 августа 2019 08:34
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Новости Беларуси. 14 августа в Мозыре девочка получила серьёзные травмы, выпав из окна квартиры на первом этаже.

Как сообщает БЕЛТА, 5-летняя местная жительница находилась дома вместе со старшей сестрой. Ребёнок играл с котом. В какой-то момент питомец запрыгнул на подоконник, девочка последовала за ним, не удержалась и выпала.

Лежавшего на улице ребёнка заметил прохожий, который вызвал скорую помощь. Медики диагностировали перелом берцовой кости и закрытую ЧМТ.

По факту случившегося проводится проверка.

В июле 2019 года в Витебске 6-летний ребёнок выпал из окна на пятом этаже.

Родители незадолго до этого ушли из дома – подробности здесь.

# Падение с высоты # происшествия

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