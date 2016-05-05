Новости Беларуси. Милиционер спас минчанку, которая чуть не утонула в Минском море.

Поздно вечером старший лейтенант Владислав Базовский возвращался после проверки сторожевого поста в районе Заславского водохранилища. Неожиданно к нему подбежал прохожий и рассказал, что видел, как кто-то спрыгнул с парапета в воду. Тонула женщина. Офицер прыгнул за ней и вскоре вытащил на берег, оказал первую помощь.

Позже выяснилось, что пострадавшую безуспешно искали несколько дней. После сложной операции она самостоятельно ушла из больницы. Сейчас женщина находится в реанимации, ее жизни ничего не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Базовский, командир взвода батальона милиции Центрального отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь:

Подбегая к предполагаемому месту, где находился человек, я уже непосредственно приближаясь, здесь увидел его. И не секунды не раздумывая, я сразу же перепрыгнул через этот парапет и выдвинулся для оказания помощи. Сразу же я увидел, что это была женщина. Я ее незамедлительно достал из воды и оказал первую медицинскую помощь.

Дмитрий Каплич, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 2-й городской клинической больницы Минска:

Она поступила с переохлаждением, потому что ее достали из воды. Температура ночью, наверное, градуса 3. Сделали снимок легких, посмотрели, что данных за пневмонию нет. Сейчас состояние стабильное.