В Барановичах 16-летняя девушка упала в шахту лифта с высоты 4 этажа

Новости Беларуси. Поздно ночью 16-летние девушки забрались в недостроенное здание. В условиях отсутствия освещения они пошли по четвертому этажу заброшенного здания и зашли в закрытое помещение, которое являлось шахтой лифта.

Девушка, которая шла первой, упала вниз.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

В Барановичах устанавливаются обстоятельства падения 16-летней девушки с 4-го этажа в шахту лифта заброшенного объекта. Установлено, что в ночь на 18 июля 2016 года две 16-летние девушки употребляли пиво на 4-м этаже заброшенного строящегося объекта. Его территория частично огорожена, охраны и освещения не имеет. По предварительным данным, две подружки в условиях темноты пошли в закрытое помещение, являющееся шахтой лифта. Несовершеннолетняя, которая зашла туда первой, упала вниз.

С травмами головы, переломом ключицы, ушибами и ссадинами ее доставили в реанимацию.

Следственный комитет города проводит проверку. Следователям также предстоит выяснить, почему не было принято никаких мер по предотвращению беспрепятственного попадания девушек на территорию недостроенного здания.