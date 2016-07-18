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На минский детсад упало дерево: сотрудники МЧС убирали его несколько часов

18 июля 2016 19:11
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Новости Беларуси. В Минске продолжается ликвидация последствий сильнейшего за последние годы урагана.

О силе ветра можно было судить по буквально «скошенным» и выкорчеванным деревьям.

Всего зафиксировано больше 5,5 тысяч случаев падения деревьев.

Устранять последствия помогают коммунальные службы и спасатели, сообщили в программе «Столичные подробности» на сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько часов понадобилось накануне работникам МЧС, чтобы освободить здание детского сада от обрушившегося на его крышу дерева.

Задача осложнялась стесненным пространством.

Чтобы не повредить кровлю и окна спасателям пришлось задействовать специализированную технику и применить ювелирные навыки. 

# происшествия # Потоп в Минске

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