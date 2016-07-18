В Минске горел завод стройматериалов

Новости Беларуси. ЧП на предприятии в Минске. 18 июля в полдень на улице Жилуновича воспламенился завод по выпуску стройматериалов.

На место происшествия оперативно выехали спасатели.

Но открытый огонь удалось ликвидировать лишь спустя полчаса.

По словам специалистов, возгорание произошло при разгрузке битума – цистерна с нефтепродуктами разлилась на площади 150 квадратных метров.

Однако, эвакуация работников предприятия не понадобилась. К счастью, никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.