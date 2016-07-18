«Мы в кухню, а у нас уже зарево»: в Беларуси 10 зданий сгорели из-за молний

Новости Беларуси. В минувшие сутки погода также оставила разрушительный след, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центральной и восточной части республики - более 700 населённых пунктов обесточено, около десяти зданий сожжено в результате ударов молний.

Пожары, завалы на дорогах, затопленные подвалы – минувшей ночью стихия вновь пришла в Беларусь. Любительское видео с последствиями непогоды приходит со всех уголков страны.

На Могилевскую область и вовсе пришелся «огненный» удар.

Молния не щадила частные дома, хозпостройки и нежилые помещения. К счастью, пострадавших нет. Спасатели сработали оперативно.



Леонид Батов, хозяин дома:

Начался писк какой-то. Жена говорит, подымаемся быстрее, мы на кухню, у нас уже зарево.

Марина Батова, хозяйка дома:

Жить негде. Мы с дедом будем жить в бане.

Стихия разразилась и в Светлогорске. Вера Гапеенко в этот момент была за рулём. Дома её ждали перепуганные грозой дети, но дорогу преградили упавшие деревья.

Вера Гапеева, очевидец:

Я из машины стала смотреть и увидела в стороне электростанции большой красный шар.

Александр Добриян, СТВ:

Непогода нанесла сокрушительный удар в самое сердце энергосистемы Светлогорска. Одновременно были выведены из строя все 5 основных линий электропередачи, которые связывают местную ТЭЦ с городом. Энергетики были вынуждены прекратить производство электроэнергии из-за того, что доставить её конечному потребителю стало просто невозможно.

Крупный промышленный центр на шесть часов погрузился в кромешную тьму. Подача электричества была остановлена даже потребителям первой категории таким как Светлогорский картонно-целлюлозный комбинат и «Светлогорск-Химволокно». Полностью остановлены скважины водозабора, снабжающие город водой. Восстановить подачу электричества в Светлогорске удалось ближе к утру. А вот чистую воду в течении дня горожане продолжали брать из автоцистерн.

Впрочем, последствия ночной стихии прочувствовала, без преувеличения, вся Беларусь.

Всего непогода «отключила» энергоснабжение в 766 населенных пунктах.

Юрий Мишук, заместитель генерального директора РУП «Минскэнерго»: Сразу же, моментом, бригады направляются, работают, устраняют сначала питающую сеть.

Тем временем, синоптики не спешат обнадеживать. На завтра вновь прогнозируют грозы и сильные дожди.