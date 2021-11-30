В Азербайджане при крушении военного вертолёта погибли 14 человек

Новости Азербайджана. 14 человек погибли при крушении вертолета Вооруженных Сил Азербайджана. Всего на борту было 18 военных. Уцелевшие при крушении в тяжелом состоянии доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди раненых и погибших есть высокопоставленные офицеры. На земле жертв и разрушений нет, ЧП произошло над военным полигоном во время учебного полета. На место крушения прибыло руководство Азербайджанской пограничной службы и прокуратуры, которые проводят совместное следствие.