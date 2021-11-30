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Бесправник опрокинулся в кювет на Могилёвском шоссе

30 ноября 2021 13:32
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Новости Беларуси. Сложные погодные условия стали причиной пробок и десятка аварий. Так, на Могилевском шоссе Mazda опрокинулась в кювет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Бесправник опрокинулся в кювет на Могилёвском шоссе-1

54-летний водитель авто двигался со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого и не справился с управлением. Потребовалась помощь спасателей. Мужчина с травмами доставлен в больницу.  

Установлено, что до этого он был лишен прав за управление авто в нетрезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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