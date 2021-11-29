Задержаны 19 нетрезвых водителей. За выходные в Минской области произошло 5 ДТП

Новости Беларуси. За выходные в результате пяти дорожно-транспортных происшествий 8 человек травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На 27-м километре автодороги Крупки-Холопеничи 35-летняя водитель Volkswagen наехала на велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Мужчина с травмами госпитализирован. Двухколесный транспорт не был обозначен фонарями белого и красного цвета. На пострадавшем также отсутствовали световозвращающие элементы. Известно, что мужчина находился в состоянии опьянения.

Еще одна из аварий произошла на 34-м километре автодороги Р69 «Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк».