Задержаны 19 нетрезвых водителей. За выходные в Минской области произошло 5 ДТП
Новости Беларуси. За выходные в результате пяти дорожно-транспортных происшествий 8 человек травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На 27-м километре автодороги Крупки-Холопеничи 35-летняя водитель Volkswagen наехала на велосипедиста, который двигался в попутном направлении.
Мужчина с травмами госпитализирован. Двухколесный транспорт не был обозначен фонарями белого и красного цвета. На пострадавшем также отсутствовали световозвращающие элементы. Известно, что мужчина находился в состоянии опьянения.
Еще одна из аварий произошла на 34-м километре автодороги Р69 «Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк».
Екатерина Сильченко, инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
В черте городского поселка Смиловичи Червенского района 65-летний житель Червенского района, управляя автомобилем Opel Zafira, двигаясь в направлении города Смолевичи, неправильно выбрал безопасную дистанцию для движения и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоблоком «Беларусь», которым управлял 62-летний водитель. После чего совершил наезд на стоящий автомобиль Peugeot, а затем выехал на территорию кладбища и наехал на оградительные столбики братской могилы. В результате ДТП водитель и 60-летняя пассажирка мотоблока получили травмы различной степени тяжести.