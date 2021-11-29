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Задержаны 19 нетрезвых водителей. За выходные в Минской области произошло 5 ДТП

29 ноября 2021 14:01
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Новости Беларуси. За выходные в результате пяти дорожно-транспортных происшествий 8 человек травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На 27-м километре автодороги Крупки-Холопеничи 35-летняя водитель Volkswagen наехала на велосипедиста, который двигался в попутном направлении.  

Задержаны 19 нетрезвых водителей. За выходные в Минской области произошло 5 ДТП-1

Мужчина с травмами госпитализирован. Двухколесный транспорт не был обозначен фонарями белого и красного цвета. На пострадавшем также отсутствовали световозвращающие элементы. Известно, что мужчина находился в состоянии опьянения.  

Еще одна из аварий произошла на 34-м километре автодороги Р69 «Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк».  

Задержаны 19 нетрезвых водителей. За выходные в Минской области произошло 5 ДТП-4

Екатерина Сильченко, инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:  
В черте городского поселка Смиловичи Червенского района 65-летний житель Червенского района, управляя автомобилем Opel Zafira, двигаясь в направлении города Смолевичи, неправильно выбрал безопасную дистанцию для движения и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоблоком «Беларусь», которым управлял 62-летний водитель. После чего совершил наезд на стоящий автомобиль Peugeot, а затем выехал на территорию кладбища и наехал на оградительные столбики братской могилы. В результате ДТП водитель и 60-летняя пассажирка мотоблока получили травмы различной степени тяжести.  

Задержаны 19 нетрезвых водителей. За выходные в Минской области произошло 5 ДТП-7

# Авария в Минской области # происшествия # Алеся Иванова # Фотофакт

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