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​В Вилейке трактор сбил 71-летнюю женщину

30 ноября 2021 13:38
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Новости Беларуси. В Минской области произошли две серьезные аварии. Есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

​В Вилейке трактор сбил 71-летнюю женщину-1

В Вилейке 58-летний тракторист ехал по улице Волынца. В этот момент 71-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте. В результате трактор наехал на пешехода. С травмами она госпитализирована.  

​В Вилейке трактор сбил 71-летнюю женщину-4

Еще одна авария произошла в Минском районе. 40-летняя водитель авто LADA Vesta в агрогородке Колодищи сбила 17-летнюю девушку. Та перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Участок дороги не был освещен. В результате наезда пострадавшую доставили в медучреждение. Проводится проверка.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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