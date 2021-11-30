​В Вилейке трактор сбил 71-летнюю женщину

Новости Беларуси. В Минской области произошли две серьезные аварии. Есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области произошли две серьезные аварии. Есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Вилейке 58-летний тракторист ехал по улице Волынца. В этот момент 71-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте. В результате трактор наехал на пешехода. С травмами она госпитализирована.
Еще одна авария произошла в Минском районе. 40-летняя водитель авто LADA Vesta в агрогородке Колодищи сбила 17-летнюю девушку. Та перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Участок дороги не был освещен. В результате наезда пострадавшую доставили в медучреждение. Проводится проверка.