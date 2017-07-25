В автобусе Москва-Минск мужчина ножом ранил в лицо солиста ансамбля «Песняры»

Новости Беларуси. Солист ансамбля «Песняры» Артур Михайлов на автобусе возвращался из Москвы в Минск после концерта. Все произошло на территории Российской Федерации.

Буйного пассажира, как рассказывает музыкант, заприметил сразу. Неадекватное поведение мужчины было сложно не заметить. Он хамил людям, выкрикивал нецензурные выражения.



Комментируя инцидент в эфире радио Sputnik Беларусь, Артур отметил: в автобусе были женщины и дети, поэтому

он и еще несколько пассажиров, не задумываясь, решили сделать мужчине замечание.

Артур Михайлов (в интервью радио Sputnik Беларусь):

Пассажир в нетрезвом состоянии начал нападать на людей, хамить, кричать, буянить, а так как в автобусе находились женщины, двое пассажиров и я решили успокоить хулигана. Через некоторое время он исподтишка напал на меня с ножом и ранил мне лицо. Пришлось прижать его к стеклу автобуса и держать до тех пор, пока водитель не остановился у поста ДПС, где его «приняли» российские правоохранители.

Музыканту наложили восемь швов.

Из-за происшествия артист пропустил несколько концертов, как сольных, так и в составе ансамбля.

В интервью РИА-Новости Артур Михайлов рассказал: очень расстроился, когда понял, что из-за травмы не сможет выступить на «Славянском базаре». Ведь именно благодаря участию в конкурсе молодых исполнителей ему выпала возможность стать частью легендарного коллектива «Песняры».



Артур Михайлов (агентству РИА-Новости):

Хорошо, что остался жив сам, люди из автобуса – целы.



Напомним, Артур Михайлов представлял Беларусь на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2014» (подробнее здесь).