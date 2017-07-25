На МКАД водитель грузовика отвлекся и «выкинул» пассажирский автобус на обочину

Новости Беларуси. Утром 25 июля на МКАД грузовик столкнулся с автобусом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Причина – невнимательность водителя грузовика.

Он отвлекся, а когда увидел впереди идущую машину, уже было поздно. Даже экстренное торможение не спасло от удара. Автобус вылетел на обочину. К счастью, в салоне не было пассажиров – он только выходил на маршрут.