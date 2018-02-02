Кубок Дэвиса. Белорусы проигрывают австрийцам после первого дня

Новости Беларуси. Теннисисты мужской сборной Беларуси вступили в борьбу с командой Австрии в стартовом раунде первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

2 февраля для подопечных Владимира Волчкова не задалась. Сначала Илья Ивашко уступил в трёх сэтах Геральду Мельцеру – 6:2, 5:7, 4:6, а затем Дмитрий Жирмонт предсказуемо сложил оружие перед шестой ракеткой мира – Домиником Тимом (3:6, 3:6).