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Кубок Дэвиса. Белорусы проигрывают австрийцам после первого дня

02 февраля 2018 20:09
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Новости Беларуси. Теннисисты мужской сборной Беларуси вступили в борьбу с командой Австрии в стартовом раунде первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Кубок Дэвиса. Белорусы проигрывают австрийцам после первого дня-1

2 февраля для подопечных Владимира Волчкова не задалась. Сначала Илья Ивашко уступил в трёх сэтах Геральду Мельцеру – 6:2, 5:7, 4:6, а затем Дмитрий Жирмонт предсказуемо сложил оружие перед шестой ракеткой мира – Домиником Тимом (3:6, 3:6).

Кубок Дэвиса. Белорусы проигрывают австрийцам после первого дня-4

3 февраля на австрийском грунте пройдёт парный поединок, в котором Сергей Бетов и Андрей Василевский попробуют огорчить Оливера Мараха и Филиппа Освальда. Cледом запланированы ещё две одиночные баталии.

# Теннис # Фотофакт

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