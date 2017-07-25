В Барановичском районе подросток из пневматики обстрелял школу, следы от пуль были замечены и в соседних дворах
Новости Беларуси. Вместо мишени – здания и автомобили. Подросток в Барановичском районе обстрелял школу. К счастью, прохожих или детей по близости не оказалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но история продолжилась. Похожие следы от пуль спустя несколько часов появились на фасадах ближайших домов.
Размеренная и тихая жизнь агрогородка. И вдруг – выстрелы посреди вечера. Попавшая под обстрел школа находится не в самом людном месте. Поэтому ни звуков пневматики, ни разбившихся стекол сначала никто не услышал. Хулиганский поступок взбудоражил людей только наутро.
Поупражняться в меткости выпускник этой же школы, сейчас учащийся лицея решил в компании друзей сначала на стеклянных банках. Однако забава с мелкими мишенями подростку быстро наскучила. Целью хулигана стали окна местной школы. С дистанции примерно в пять метров он нанес почти два десятка выстрелов.
Николай Макаревич, заместитель директора Жемчужненской средней школы Барановичского района:
Мы со сторожем ходили в 7:15 по территории школы и случайно заметили какие-то «паучки» на окнах. Начали внимательно присматриваться, а там пулевые отверстия, как от шарика. Посмотрели по всем окнам, с этой стороны насчитали таких 17 пробоин.
По счастливой случайности, в вечернее время детей не было ни в здании школы, ни на спортивных площадках. Настораживает другое: уж очень похожие следы от пуль были замечены и в соседних дворах тем же утром.
Евгений Гаврук, житель агрогородка Жемчужный Барановичского района:
Встал в 4 утра на работу. Открываю двери: с салона светила лампочка, смотрю, а на сидении стекло. Я не понимаю, что случилось. Сразу на лобовое посмотрел снаружи, и было видно, что шариком, как пневматика.
Что подтолкнуло к хулиганству, подозреваемый 17-летний подросток, у которого изъяли пневматику, объяснить так и не смог. К слову, ранее он не единожды привлекался к административной ответственности. Поэтому на этот раз закон к нему будет куда более суров.
Марина Дранькова, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области:
Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 339 «Хулиганство» Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту повреждения 11 стекол в средней школе в агрогородке Жемчужный. В результате стрельбы из пневматического оружия ущерб учреждения образования составил около 1000 рублей.
Теперь сомнительное развлечение может стоить юноше не только штрафа, но и ареста от шести месяцев до трех лет лишения свободы.
Это уже не первый в области случай хулиганства подростков с пневматикой в руках. Так, в Бресте под обстрел попал рейсовый автобус. Что важно, в обоих случаях стрелков удалось найти по горячим следам.