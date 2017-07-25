В Барановичском районе подросток из пневматики обстрелял школу, следы от пуль были замечены и в соседних дворах

Новости Беларуси. Вместо мишени – здания и автомобили. Подросток в Барановичском районе обстрелял школу. К счастью, прохожих или детей по близости не оказалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но история продолжилась. Похожие следы от пуль спустя несколько часов появились на фасадах ближайших домов.

Размеренная и тихая жизнь агрогородка. И вдруг – выстрелы посреди вечера. Попавшая под обстрел школа находится не в самом людном месте. Поэтому ни звуков пневматики, ни разбившихся стекол сначала никто не услышал. Хулиганский поступок взбудоражил людей только наутро.

Поупражняться в меткости выпускник этой же школы, сейчас учащийся лицея решил в компании друзей сначала на стеклянных банках. Однако забава с мелкими мишенями подростку быстро наскучила. Целью хулигана стали окна местной школы. С дистанции примерно в пять метров он нанес почти два десятка выстрелов.