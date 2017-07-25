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От удара выбило стекла, 8 пассажиров получили порезы: в центре Минска грузовик въехал в троллейбус

25 июля 2017 14:17
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Новости Беларуси. ДТП с участием троллейбуса и грузовика на несколько часов парализовало движение в центре Минска. Столкновение произошло на улице Академической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выезжая задним ходом, водитель большегруза не заметил движущийся троллейбус. От удара в общественном транспорте выбило практически все стекла, 8 человек получили порезы. Серьезно никто не пострадал, пассажирам на месте оказали помощь, некоторых увезли в больницу, но госпитализация никому не понадобилась.

От удара выбило стекла, 8 пассажиров получили порезы: в центре Минска грузовик въехал в троллейбус-1

Сергей Зараник, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Хотелось бы обратить внимание, что движение задним ходом является одним из опасных маневров. Так что необходимо, если ограничена какая-то обзорность, не стесняться, обращаться к гражданам, которые находятся рядом, чтобы оказали вам помощь. Это может сохранить жизнь вам и другим участникам дорожного движения.

Это уже второе ДТП за 25 июля с участием общественного транспорта. Утром на МКАД грузовик врезался в автобус. Никто не пострадал.

# происшествия # Фотофакт # Авария # Сергей Зараник

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