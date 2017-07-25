От удара выбило стекла, 8 пассажиров получили порезы: в центре Минска грузовик въехал в троллейбус

Новости Беларуси. ДТП с участием троллейбуса и грузовика на несколько часов парализовало движение в центре Минска. Столкновение произошло на улице Академической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выезжая задним ходом, водитель большегруза не заметил движущийся троллейбус. От удара в общественном транспорте выбило практически все стекла, 8 человек получили порезы. Серьезно никто не пострадал, пассажирам на месте оказали помощь, некоторых увезли в больницу, но госпитализация никому не понадобилась.