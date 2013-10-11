Минчанин сбросил из окна 12-го этажа 2-летнюю сестру

Новости Беларуси. 22-летний минчанин сбросил из окна квартиры, расположенной на двенадцатом этаже, двоюродную сестру. Двухлетняя девочка скончалась на мечте происшествия.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление Следственного комитета по Минску, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.139 ч.2 п.2 Уголовного кодекса (убийство заведомо малолетнего). Мотив преступления ещё предстоит выяснить.

Напомним, на днях беспечность матери чуть не привела к трагедии. В Слониме спасатели сняли с ограждения балкона 5-летнюю девочку. Плачущего ребенка на 3 этаже заметили прохожие, они и вызвали работников МЧС. Пристегнувшись карабином к арматуре, один из спасателей держал девочку, пока другой пробирался на балкон. Затем ребенка сняли с ограждения и увели в квартиру (смотрите видео). Оказалось, что мамы девочки дома не было, а в квартире находилась и еще младшая сестра.