На пожаре в Бресте были спасены три человека

Новости Беларуси. 2 июня в Бресте во втором часу ночи случился пожар в многоквартирном доме.

По сведениям Брестского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили задымление на втором этаже. Во время загорания в квартире находились 65-летний мужчина, его 72-летняя жена, а также пришедшие к ним в гости три человека.

К моменту прибытия подразделений МЧС хозяин квартиры и 55-летний гость самостоятельно вышли на улицу. Звено ГДЗС спасло 72-летнего мужчину, 63-летнюю женщину и супругу владельца квартиры.

Всех пятерых человек осмотрели медики. Госпитализация никому не потребовалась.

Огнём повреждены мебель и внутренняя отделка в помещении кухни, закопчены стены и потолок в квартире.

Эвакуация жильцов не проводилась, поскольку задымление не распространилось на другие квартиры.

Причина возгорания выясняется.

Весной 2019 года в одном из домов Минска загорелась квартира.