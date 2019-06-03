На пожаре в Витебске два человека спасены, ещё девять – эвакуированы

Новости Беларуси. 1 июня в полчетвёртого ночи в Витебске произошёл пожар в трёхэтажном доме.
По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей из квартиры на втором этаже шёл сильный дым.
Новости Беларуси. 1 июня в полчетвёртого ночи в Витебске произошёл пожар в трёхэтажном доме.
По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей из квартиры на втором этаже шёл сильный дым.
Фото: Витебское ОУМЧС
В помещении находились 62-летний хозяин и его 39-летний сын. Спасатели вынесли обоих на улицу и передали медикам, которые госпитализировали спасённых по причине отравления продуктами горения.
Фото: Витебское ОУМЧС
Из соседних квартир на втором и третьем этажах были эвакуированы семь взрослых и два ребёнка. Никто не пострадал.
В горевшей квартире повреждено имущество, закопчены потолок и стены. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
Фото: Витебское ОУМЧС
На неделе в Бресте произошёл пожар в многоквартирном доме.
Подразделения МЧС спасли трёх человек – здесь подробности.