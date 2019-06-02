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Посольство оказывает правовую помощь родственникам белоруса, погибшего при стрельбе в Вирджинии-Бич

02 июня 2019 11:26
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Новости Беларуси. Наше посольство в США оказывает необходимую правовую помощь родственникам погибшего белоруса. Мужчина был убит в результате перестрелки в Вирджинии-Бич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посольство оказывает правовую помощь родственникам белоруса, погибшего при стрельбе в Вирджинии-Бич-1

Уроженец Могилева уехал в 2003 году еще студентом. Позже он стал агентом по земельным участкам. Мужчина оказался одним из 12 человек, убитых служащим городского отдела коммунальных услуг.

ЧП произошло 1 июня. Стрелок ходил по офису и вел беспорядочный огонь. На место оперативно прибыли отряды полиции. Преступник был ликвидирован.

Открыл огонь по коллегам в офисах: в США жертвами стрельбы стали 12 человек

Посольство оказывает правовую помощь родственникам белоруса, погибшего при стрельбе в Вирджинии-Бич-4

Посольство оказывает правовую помощь родственникам белоруса, погибшего при стрельбе в Вирджинии-Бич-6

# Стрельба в США # происшествия # Фотофакт

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