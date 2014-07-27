В Астраханской области потерпел крушение истребитель МиГ-29: пилот погиб

Новости России. 27 июля в 30 километрах северо-западнее Астрахани потерпел крушение истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил России. ЧП произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Сообщается, что пилот мог катапультироваться, но, пытаясь спасти самолет, погиб.

На неделе также крупнейшие авиакомпании Европы, США и Азии приостановили полёты в Израиль. Из-за обострения ситуации на границе с сектором Газа. Решение было принято после того, как одна из ракет упала недалеко от международного аэропорта Бен-Гурион, который находится в 14 км к юго-востоку от Тель-Авива.

Генсек ООН Пан Ги Мун прилетал в Израиль для встречи с премьер-министром Израиля, чтобы найти пути решения происходящих боевых действий между Армией обороны Израиля и террористической организацией Хамас. Уже на следующий день полеты международных авиакомпаний были восстановлены. К сожалению, эти авиапроисшествия были на неделе не единственными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.