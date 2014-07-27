В Витебске 62-летнюю сотрудницу оздоровительного лагеря задушили нижним бельем

Новости Беларуси. Женщина работала в детском оздоровительном лагере, расположенном в лесном массиве. Коллеги забили тревогу, когда она не появилась на работе. Телефон отключен, со слов родственников женщина ушла на работу.

Бездыханное тело нашли в лесном массиве. Убийцы привязали его к дереву.

Как сообщает БЕЛТА, следователями было выдвинуто более 10 версий. В их числе версия о том, что преступление совершено 22-летним молодым человеком, кстати, ранее судимым.

Позже выяснилось, что жестокое преступление было совершено в состоянии, вызванном потреблением одурманивающего вещества.

Мужчине предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Напомним, месяц назад в Пинске огласили приговор по громкому делу об убийстве. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний мужчина лишил жизни собственную мать. В тот день на предприятии, где работал обвиняемый выплатили зарплату. Решив отметить столь значимое в своей жизни событие, мужчина зашел в магазин. Дома его ждала престарелая мать. Заметив нетрезвое состояние сына, она в очередной раз высказала свои претензии. Право на употребление спиртного, сын решил в прямом смысле отстаивать кулаками – нанес женщине несколько ударов. Стресс от ссоры пошел снимать алкоголем. Подробности трагедии вы узнаете из видео.