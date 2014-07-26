Новости Алжира. Эксперты нашли второй бортовой самописец алжирского самолета, который потерпел крушение на севере Мали. Французские военные, которые работают на месте трагедии, доставили «черный ящик» в ближайший полицейский участок, где в скором времени эксперты приступят к его изучению. Также в стране ожидают группу французских экспертов, которым предстоит проверить главную версию авиакатастрофы – плохие погодные условия.

Напомним, самолёт, на борту которого находилось более 100 человек, потерпел крушение в четверг 24 июля. Никому из пассажиров и членов экипажа выжить не удалось. Авиалайнер выполнял рейс в Алжир из столицы другого африканского государства — Буркина-Фасо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.