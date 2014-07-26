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Убит мэр украинского города Кременчуга

26 июля 2014 17:53
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Новости Украины. На востоке Украины по-прежнему неспокойно. Боевые действия идут в районе Донецкого международного аэропорта, а также в поселках Пески, Октябрьский и Марьинка. В списке погибших уже около 10 человек, еще более 20 ранены.

Не утихают бои и в Луганске. В городе и окрестностях слышны выстрелы. Погибли, по меньшей мере, 15 мирных жителей. Еще около 60 ранены. Сильно пострадала и инфраструктура — в Луганске нет электричества, блокировано транспортное сообщение.

Тревожные новости поступают и из Полтавской области. Убит мэр города Кременчуга. На городского главу напали у подъезда его  собственного дома. Поступают сообщения и о покушении на мэра Львова – неизвестные обстреляли коттедж градоначальника. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Майдан в Киеве

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