В Аргентине учёные во время исследований в горах обнаружили путешественника, который провёл среди снега и льда 4 месяца

Новости Аргентины. В Андах из плена вызволили путешественника, который провел среди снега и льда 4 месяца. 58-летний уругваец отправился покорять горы на мотоцикле. Но вскоре машина сломалась, и экстремалу пришлось искать приют в здешних местах.

Обнаружили Рауля Гомеса Синкунеги аргентинские ученые, когда замеряли толщину снежного покрова. За время, проведенное в отрыве от цивилизации, мужчина похудел на 20 кг. Но, по словам врачей, его состояние не вызывает опасений, и через несколько дней он придет в норму.

Сенсацией в этой истории стало другое – при выяснении личности обнаружилось, что Синкунеги объявлен чилийской полицией в розыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.