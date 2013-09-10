В Таиланде боевики заложили бомбу во дворе школы. Взрыв прогремел в то время, когда рядом играли дети

Новости Таиланда. На юге Таиланда во дворе одной из школ прогремел взрыв. Это случилось в то время, когда рядом играли дети. По меньшей мере, один ребенок получил ранения. Два солдата, охранявших учебное заведение, погибли. По версии следствия, бомбу заложили местные боевики, конфликтующие с правительством.

Взрывы в южной части Таиланда, известной своими сепаратистскими настроениями, происходят нередко. В качестве своих жертв повстанцы обычно выбирают военных и учителей, которых считают представителями власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.