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В Таиланде боевики заложили бомбу во дворе школы. Взрыв прогремел в то время, когда рядом играли дети

10 сентября 2013 12:07
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Новости Таиланда. На юге Таиланда во дворе одной из школ прогремел взрыв. Это случилось в то время, когда рядом играли дети. По меньшей мере, один ребенок получил ранения. Два солдата, охранявших учебное заведение, погибли. По версии следствия, бомбу заложили местные боевики, конфликтующие с правительством. 

Взрывы в южной части Таиланда, известной своими сепаратистскими настроениями, происходят нередко. В качестве своих жертв повстанцы обычно выбирают военных и учителей, которых считают представителями власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв # Терроризм

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