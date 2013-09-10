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Убийца 19-летней девушки из Речицы установлен, ему грозит наказание вплоть до исключительной меры

10 сентября 2013 11:32
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Новости Беларуси. Подозреваемому в жестоком убийстве 19-летней девушки в Речице предъявлено обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси. Вина молодого человека установлена. Ещё двое задержанных по делу освобождены за отсутствием состава преступления.

Напомним, трагедия в Речице произошла в ночь на 29 августа. Тело убитой девушки нашли утром. Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался 19-летний молодой человек, неоднократно судимый. Он был знаком с потерпевшей. Мотивы его поступка выясняет следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
По результатам осмотров и иных процессуальных действий изъято более 100 объектов, которые приобщены к материалам дела, в настоящее время исследуются экспертами и следователями. Назначен ряд экспертиз. Обвиняемый дает показания следователям. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция ч. 2 ст. 139 предусматривает наказание вплоть до исключительной меры.

# происшествия # Следственный комитет Республики Беларусь # Криминал # Убийство # Юлия Гончарова

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