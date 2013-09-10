Число беженцев из Сирии растёт: спецборт МЧС России вывез в Москву 70 граждан СНГ, среди которых были и белорусы

Новости Сирии. Беларусь выступает за урегулирование конфликта в Сирии политико-дипломатическими средствами, об этом в Женеве на XXIV сессии по правам человека ООН заявил представитель Беларуси. Число беженцев из Сирии растёт. Среди них как иностранцы, так и местные жители. Горячую точку покидают целыми семьями.

Так, накануне спецборт МЧС России вывез в Москву 70 граждан СНГ. В том числе и наших соотечественников, они уже прибыли в Витебск. Это гражданка Беларуси с мужем-сирийцем и детьми.

Жили они в населенном пункте Скельби. Говорят, ещё пару недель назад у них было спокойно, о войне слышали только по телевизору. Но вскоре атакам подвергся и этот христианский посёлок. Семья без раздумий бросила всё: мужчина оставил на родине частную аптеку, женщина – собственный салон красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Боровик:

Стреляют именно туда, где люди просто больше ходят. На рынок. Попадают в дома. И соседний дом у нас разбомбили. Вообще человек умер от разрыва сердца, от инфаркта, потому что увидел, как попал снаряд в его дом, наши соседи. И очень много пострадавших. Мой сын собирался идти в гости и как это по случайности не пошел. И через пять минут туда упал снаряд, и умер там мужчина.

Мансур Абдулмасих:

Самое страшное – что Америка, понимаете. Она разрушает все страны. Это я так считаю. То же самое, что в Афганистане, в Ираке, в Ливии. И сейчас тоже самое наступает в Сирии. А то, что голосование в конгрессе, не в конгрессе. Я считаю, что это просто дипломатическая игра.

Лева Абдулмасих:

Потому что там война началась, вот почему оттуда уехали. Все города разбомбили.