По факту исчезновения отца и 5-летнего сына в Гродно возбуждено уголовное дело

Местонахождение экс-супруга и сына было ей неизвестно.

Она сообщила, что ее бывший муж утром того же дня забрал из детского сада их 5-летнего сына – здесь подробнее .

По информации Следственного комитета, 28 октября к правоохранителям обратилась женщина.

Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения отца и сына в Гродно.

По факту исчезновения родителя и ребенка возбуждено уголовное дело. Продолжается установление местонахождения разыскиваемых.

Были организованы поисковые мероприятия. Следователи принимали в них непосредственное участие, оказывали необходимую помощь органам внутренних дел при проведении первоначальных действий (осмотров, назначении экспертиз).

Якимчик Михаэль Витольдович, 5 лет. Рост 120 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы. На нем была одета синяя куртка, пятнистая жилетка, синяя шапка с помпоном, серые трикотажные штаны, синие кроссовки.

Якимчик Витольд Витольдович, 44 года. Был одет в ярко-синюю куртку с капюшоном, темно-синие штаны, синие кроссовки.

Граждан, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении отца и сына, просят сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону: 8 0152 724040 (круглосуточно) либо по короткому номеру 102.