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По факту исчезновения отца и 5-летнего сына в Гродно возбуждено уголовное дело

12 ноября 2019 07:23
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Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения отца и сына в Гродно.  

По информации Следственного комитета, 28 октября к правоохранителям обратилась женщина.  

Она сообщила, что ее бывший муж утром того же дня забрал из детского сада их 5-летнего сына – здесь подробнее.  

Местонахождение экс-супруга и сына было ей неизвестно.  

По факту исчезновения отца и 5-летнего сына в Гродно возбуждено уголовное дело -1

Фото: СК 

Были организованы поисковые мероприятия. Следователи принимали в них непосредственное участие, оказывали необходимую помощь органам внутренних дел при проведении первоначальных действий (осмотров, назначении экспертиз). 

По факту исчезновения родителя и ребенка возбуждено уголовное дело. Продолжается установление местонахождения разыскиваемых.  

Их приметы.  

По факту исчезновения отца и 5-летнего сына в Гродно возбуждено уголовное дело -4

Фото: СК 

Якимчик Михаэль Витольдович, 5 лет. Рост 120 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы. На нем была одета синяя куртка, пятнистая жилетка, синяя шапка с помпоном, серые трикотажные штаны, синие кроссовки.  

Якимчик Витольд Витольдович, 44 года. Был одет в ярко-синюю куртку с капюшоном, темно-синие штаны, синие кроссовки.  

Граждан, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении отца и сына, просят сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону: 8 0152 724040 (круглосуточно) либо по короткому номеру 102.  

# Пропавшие люди # происшествия

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