В Альпах под снежной лавиной погибли двое детей из Франции и украинец

Новости Франции. Снежная лавина во французских Альпах погребла под собою школьную экскурсию: погибли трое: двое подростков и некий украинец, который на свою беду затесался в эту группу. Остальные школьники были вызволены из снежного плена и доставлены в больницы — серьезных ранений детям удалось избежать.

Трагический инцидент стал следствием обильных снегопадов, которые в последнюю неделю обрушились на этот регион Франции: в предгорьях Альп власти теперь, несколько запоздало, ограничивают доступ в горы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.