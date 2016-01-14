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В Альпах под снежной лавиной погибли двое детей из Франции и украинец

14 января 2016 10:37
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Новости Франции. Снежная лавина во французских Альпах погребла под собою школьную экскурсию: погибли трое: двое подростков и некий украинец, который на свою беду затесался в эту группу. Остальные школьники были вызволены из снежного плена и доставлены в больницы — серьезных ранений детям удалось избежать.

Трагический инцидент стал следствием обильных снегопадов, которые в последнюю неделю обрушились на этот регион Франции: в предгорьях Альп власти теперь, несколько запоздало, ограничивают доступ в горы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Гибель детей

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