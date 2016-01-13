Циклон «Даниэлла» в Минске: более 9 тысяч добровольцев чистили улицы 12 января, вывезено 167 кубических метров снега

Новости Беларуси. В Минске сегодня целый день устраняли последствия «Даниэллы». С шести часов утра на уборку снега вышли 4,5 тысячи коммунальщиков. Самых добросовестных по результатам работы премируют.

Специалисты выразили особую благодарность горожанам. Около девяти тысяч добровольцев накануне помогали расчищать дороги и дворы. Магистралей в этот день шлифовали более 200 единиц снегоуборочной техники. Израсходована тысяча кубических метров песчано-соляной смеси. На полигоны вывезли 167 кубических метров снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В ближайшие дни порядок будет наведен, основные проезжие части, дворовые территории расчищены. Главное, что обеспечен проезд спецтехники по дворовым территориям, проезд к контейнерам. Большая благодарность гражданам, которые откликнулись на помощь, которые и сегодня еще помогают. Были заявки в ЖЭСы на предоставление инвентаря. Это большого стоит, за это отдельное спасибо.