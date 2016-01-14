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Число жертв теракта на юго-востоке Турции выросло до 6

14 января 2016 09:29
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Новости Турции. Число жертв теракта в турецкой провинции Диярбакыр выросло до 6 человек. Ранее сообщалось о пяти погибших и 39 раненых, среди которых 6 полицейских.

Напомним, взрыв в Турции прогремел этой ночью. На юго-востоке страны - в провинции Диярбакыр, которую населяют преимущественно курды, на воздух взлетел заминированный автомобиль, припаркованный у стен полицейского участка.

Взрывная волна повредила соседние дома. А сразу после взрыва завязалась перестрелка между неизвестными и полицией. Турецкие власти обвинили в атаке запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК).

Атака в Диярбакыре произошла спустя два дня после теракта в центре Стамбула. Там погибли 10 человек, преимущественно туристы из Германии. Предположительно, за этой атакой стоят боевики группировки "Исламское государство".

# происшествия # Теракт

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