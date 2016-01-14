Для энергетиков «Даниэлла» оказалась хуже «Хавера»

Новости Беларуси. Для энергетиков последствия циклона «Даниэлла» оказались значительно хуже, чем после легендарного «Хавера».

За 12 и 13 января специалисты восстановили электроснабжение 1477 населенных пунктов, 4470 трансформаторных подстанций, 308 ферм.

Основные отключения происходили в Брестской, Минской, Могилевской и Гомельской областях.

Значительно усложнил работу ледяной дождь, который прошел в некоторых регионах. Он привел к масштабному порыву проводов и массовому повреждению опор. В ряде случаев даже приходилось демонтировать поврежденный и строить полностью новый участок ЛЭП.

Сейчас отключены от постоянного энергоснабжения в Беларуси свыше 80 населенных пунктов. Из них 30 подключены по временной схеме, то есть ведется подача электроэнергии через дизельные генераторы. Восстановительные бригады работают без перерыва, в том числе и ночью. К ликвидации последствий стихии привлечено около 1 тысячи человек.

По прогнозам специалистов, подача электроэнергии должна возобновиться до конца дня.