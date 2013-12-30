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В Афинах обстреляли резиденцию немецкого посла

30 декабря 2013 06:44
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Новости Греции. В столице Греции неизвестные из стрелкового оружия обстреляли резиденцию немецкого посла. По данным правоохранительных органов, было произведено не менее 15 выстрелов, пострадавших в результате инцидента нет. Полиция уже начала поиски преступников, однако задержанных пока нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что среди греческих ультраправых и ультралевых Германию называют одним из главных виновников финансово-экономического кризиса, с которым Греция не может справиться уже несколько лет.

# происшествия # Стрельба

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