В Афинах обстреляли резиденцию немецкого посла

Новости Греции. В столице Греции неизвестные из стрелкового оружия обстреляли резиденцию немецкого посла. По данным правоохранительных органов, было произведено не менее 15 выстрелов, пострадавших в результате инцидента нет. Полиция уже начала поиски преступников, однако задержанных пока нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что среди греческих ультраправых и ультралевых Германию называют одним из главных виновников финансово-экономического кризиса, с которым Греция не может справиться уже несколько лет.