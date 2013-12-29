В Великобритании задержали двух подозреваемых в поджоге парома

Новости Великобритании. В Великобритании задержаны двое поджигателей парома King Seaways, на данный момент их допрашивает полиция. Правоохранительные органы работают вместе с датской компанией, которой принадлежит судно.

Инцидент произошел в ночь на 29 декабря на пассажирской палубе. Несмотря на то, что возгорание удалось потушить довольно быстро, 8 членам экипажа и 15 пассажирам все же потребовалась медицинская помощь. 6 пришлось эвакуировать в госпиталь Скарбора на вертолетах. На борту в тот момент находилось свыше 1000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.