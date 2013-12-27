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Из-за брошенного на пути пакета 27 декабря закрылись станции метро «Октябрьская» и «Купаловская»

27 декабря 2013 18:08
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Новости Беларуси. Ложная тревога. Сегодня днем сразу две станции метро – «Октябрьская» и «Купаловская» – были закрыты для пассажиров. Поезда, не останавливаясь, шли транзитом. По словам очевидцев, неизвестный мужчина уронил на пути сверток и сразу скрылся.

Сотрудники метро отреагировали мгновенно. Пассажиры были эвакуированы, на место вызвали бригаду саперов. К счастью, в злополучном пакете оказались только личные вещи неизвестного. Через 15 минут движение было полностью восстановлено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Минское метро

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