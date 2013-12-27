Из-за брошенного на пути пакета 27 декабря закрылись станции метро «Октябрьская» и «Купаловская»

Новости Беларуси. Ложная тревога. Сегодня днем сразу две станции метро – «Октябрьская» и «Купаловская» – были закрыты для пассажиров. Поезда, не останавливаясь, шли транзитом. По словам очевидцев, неизвестный мужчина уронил на пути сверток и сразу скрылся.

Сотрудники метро отреагировали мгновенно. Пассажиры были эвакуированы, на место вызвали бригаду саперов. К счастью, в злополучном пакете оказались только личные вещи неизвестного. Через 15 минут движение было полностью восстановлено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.