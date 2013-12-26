Пожар в Минске. 1 человек пострадал, 10 эвакуированы

Новости Беларуси. На улице Кузьмы Чорного в Минске случился пожар. Огонь охватил жилой дом. В результате - 10 человек эвакуированы и еще один пострадал. Пожилой хозяин горевшей квартиры получил ожоги 1–2-й степени и был госпитализирован, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Со слов соседей, которые и вызвали спасателей, мужчина живет один и злоупотребляет спиртными напитками. Однако пока не известно, была ли причиной пожара именно пагубная привычка. По предварительной версии возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и оборудования.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Из горящей квартиры работниками МЧС был спасен хозяин, который с ожогами доставлен в больницу. Так же, из-за сильного задымления, из соседних и вышележащих квартир пришлось спасти еще 10 человек. К счастью, они не пострадали. Предполагается, что причиной пожара стала неисправность электроприборов. Я еще раз хочу напомнить гражданам, что ни в коем случае нельзя оставлять включенными без присмотра, а также использовать неисправные электроприборы.