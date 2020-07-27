Уже привлекался к ответственности. Что известно о мужчине, который стрелял в начальника ГАИ в Брестском районе

Новости Беларуси. 70-летнего жителя Брестского района подозревают в покушении на убийство сотрудника милиции – начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома Юрия Шикунца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел во время приёма граждан. Мужчина вошел в кабинет и достал самодельное устройство, начиненное дробью. Пенсионер совершил несколько выстрелов. Моментальная реакция помогла подполковнику избежать ранения. Он не пострадал.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:

В отношении мужчины УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело за покушение на убийство лица в связи с исполнением им служебных обязанностей. Подозреваемый задержан. В настоящее время с ним работают следователи. По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия. В кратчайшие сроки будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза с целью установления психического состояния нападавшего.