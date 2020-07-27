Андрей Втюрин приговорён к 12 годам лишения свободы

В деле о коррупции в ходе поставок телекоммуникационного оборудования поставлена точка. Более четырех месяцев в Верховном суде слушалось уголовное дело в отношении 16 фигурантов. Их вина доказана.

Так, суд приговорил бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы колонии усиленного режима. Он виновен в получении и подстрекательстве к даче взятки. Кроме того, он лишен звания полковника, ему также запрещено в течение пяти лет занимать определенные должности.

Кирилл Чубковец, государственный обвинитель:

По результатам судебного разбирательства, в ходе которого стороной государственного обвинения суду представлена совокупность достаточных и бесспорных доказательств, по делу постановлен обвинительный приговор. Каждому из обвиняемых, признанному виновным в получении взяток, судом назначено наказание в виде лишения свободы на различные сроки – от 3 до 12 лет, с учетом фактических обстоятельств содеянного, данных о личностях обвиняемых, обстоятельств смягчающих и отягчающих ответственность.

Кроме того, судом конфискованы денежные средства, полученные обвиняемыми в качестве взяток. В том случае, когда они были израсходованы в доход государства, взыскан стоимостный эквивалент неосновательно приобретенной выгоды.