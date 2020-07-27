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Андрей Втюрин приговорён к 12 годам лишения свободы

27 июля 2020 11:54
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Новости Беларуси. Верховный суд приговорил Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В деле о коррупции в ходе поставок телекоммуникационного оборудования поставлена точка. Более четырех месяцев в Верховном суде слушалось уголовное дело в отношении 16 фигурантов. Их вина доказана.

Андрей Втюрин приговорён к 12 годам лишения свободы-1

Андрей Втюрин приговорён к 12 годам лишения свободы-3

Так, суд приговорил бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы колонии усиленного режима. Он виновен в получении и подстрекательстве к даче взятки. Кроме того, он лишен звания полковника, ему также запрещено в течение пяти лет занимать определенные должности.

Вынесен приговор и бывшему гендиректору «Белтелекома» – 7 лет лишения свободы.

Андрей Втюрин приговорён к 12 годам лишения свободы-6

Кирилл Чубковец, государственный обвинитель:
По результатам судебного разбирательства, в ходе которого стороной государственного обвинения суду представлена совокупность достаточных и бесспорных доказательств, по делу постановлен обвинительный приговор. Каждому из обвиняемых, признанному виновным в получении взяток, судом назначено наказание в виде лишения свободы на различные сроки – от 3 до 12 лет, с учетом фактических обстоятельств содеянного, данных о личностях обвиняемых, обстоятельств смягчающих и отягчающих ответственность.

Кроме того, судом конфискованы денежные средства, полученные обвиняемыми в качестве взяток. В том случае, когда они были израсходованы в доход государства, взыскан стоимостный эквивалент неосновательно приобретенной выгоды.

Андрей Втюрин приговорён к 12 годам лишения свободы-9

Андрей Втюрин приговорён к 12 годам лишения свободы-11

Одного из фигурантов дела – Юрия Пономарева, исполнительного директора Банка БелВЭБ, взяли под стражу в зале суда. А вот еще троих обвиняемых, с учетом амнистии и отбытого наказания, отпустили.

Андрей Втюрин приговорён к 12 годам лишения свободы-14

Вердикт суда высшей инстанции вступил в законную силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

# Коррупция # происшествия # Андрей Втюрин # Кирилл Чубковец # Сергей Сиводедов # Фотофакт

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