Мусоровоз в Минске протаранил автомобили на парковке

Новости Беларуси. В Советском районе Минска мусоровоз выехал на тротуар и протаранил автомобили на парковке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Советском районе Минска мусоровоз выехал на тротуар и протаранил автомобили на парковке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Случай произошёл на улице Леонида Беды, повреждены несколько легковушек. В тот момент в транспортных средствах никого не было, как результат – пострадавших нет.
По предварительной информации 33-летнему водителю грузовика стало плохо за рулем. Мужчину доставили в медучреждение для обследования.