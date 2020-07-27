Мусоровоз в Минске протаранил автомобили на парковке

Новости Беларуси. В Советском районе Минска мусоровоз выехал на тротуар и протаранил автомобили на парковке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Случай произошёл на улице Леонида Беды, повреждены несколько легковушек. В тот момент в транспортных средствах никого не было, как результат – пострадавших нет.