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Мусоровоз в Минске протаранил автомобили на парковке

27 июля 2020 14:15
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Новости Беларуси. В Советском районе Минска мусоровоз выехал на тротуар и протаранил автомобили на парковке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мусоровоз в Минске протаранил автомобили на парковке-1

Мусоровоз в Минске протаранил автомобили на парковке-3

Случай произошёл на улице Леонида Беды, повреждены несколько легковушек. В тот момент в транспортных средствах никого не было, как результат пострадавших нет.

Мусоровоз в Минске протаранил автомобили на парковке-6

По предварительной информации 33-летнему водителю грузовика стало плохо за рулем. Мужчину доставили в медучреждение для обследования.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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