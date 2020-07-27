В Минске ливень парализовал движение троллейбусов

Новости Беларуси. Непогода внесла коррективы в работу общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Непогода внесла коррективы в работу общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Утром 27 июля сильный дождь в Заводском районе парализовал движение трёх троллейбусных маршрутов. Был затоплен участок дороги на пересечении улиц Крупской и Малинина.
Задержка 30, 41 и 47-го троллейбусов составила около 20 минут. Движение транспорта оперативно восстановили.