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В Минске ливень парализовал движение троллейбусов

27 июля 2020 14:29
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Новости Беларуси. Непогода внесла коррективы в работу общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске ливень парализовал движение троллейбусов-1

Утром 27 июля сильный дождь в Заводском районе парализовал движение трёх троллейбусных маршрутов. Был затоплен участок дороги на пересечении улиц Крупской и Малинина.

В Минске ливень парализовал движение троллейбусов-4

Задержка 30, 41 и 47-го троллейбусов составила около 20 минут. Движение транспорта оперативно восстановили.

# Общественный транспорт # происшествия # Фотофакт

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