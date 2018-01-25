«Уже много воды. Очень страшно нам». В Речице 6-летняя девочка сообщила спасателям о ЧП в доме

Новости Беларуси. Шестилетний ребенок из Речицы вызвал спасателей во время прорыва трубы в котельной.
По информации МЧС, инцидент произошел вечером 24 января. Девочка позвонила спасателям и сообщила, что в котельной течет вода и идет дым. Со слов звонившей было понятно, что в доме находится отец в нетрезвом состоянии и еще один ребёнок. Мама в момент происшествия находилась на работе.
Девочка:
Мамы нет, папа пьяный, а мы боимся. Вода течет, очень уже много воды. Очень страшно нам. Там кипяток еще. Приезжайте поскорее. Там уже все горит.
Отец девочки отрицает, что был нетрезв, но дочку, безусловно, считает героем. Репортаж СТВ из Речицы смотрите здесь.
На место прибыли сотрудники МЧС. В доме находилась 6-летняя девочка, ее 4-летний брат и отец, который лежал на полу в нетрезвом состоянии. До приезда спасателей дети самостоятельно покинули помещение.
Оказалось, что произошел прорыв трубы в отопительном котле, в результате чего текла горячая вода. Пар от нее дети приняли за дым.
Спасатели дождались приезда мамы малышей.
Пострадавших нет. Медицинская помощь никому не понадобилась.
История со счастливым концом произошла в конце декабря в Лельчицах. Трехлетний мальчик сам позвонил в МЧС и попросился к маме, потому что остался дома один.
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