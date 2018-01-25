«Уже много воды. Очень страшно нам». В Речице 6-летняя девочка сообщила спасателям о ЧП в доме

Новости Беларуси. Шестилетний ребенок из Речицы вызвал спасателей во время прорыва трубы в котельной.

По информации МЧС, инцидент произошел вечером 24 января. Девочка позвонила спасателям и сообщила, что в котельной течет вода и идет дым. Со слов звонившей было понятно, что в доме находится отец в нетрезвом состоянии и еще один ребёнок. Мама в момент происшествия находилась на работе.

Девочка:

Мамы нет, папа пьяный, а мы боимся. Вода течет, очень уже много воды. Очень страшно нам. Там кипяток еще. Приезжайте поскорее. Там уже все горит.