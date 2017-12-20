Номер 101 на мобильном телефоне 3-летний Миша набирал больше 10 раз: подробности истории со счастливым концом в Лельчицах

Новости Беларуси. В Лельчицах спасателям позвонил 3-летний ребёнок. Номер 101 на мобильном телефоне он набирал больше десятка раз: в ходе общения диспетчеру удалось установить – малыша оставили дома абсолютного одного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зная лишь имя мальчика, сотрудники МЧС провели настоящее детективное расследование и точно установили его местонахождение.

Опытный диспетчер Александр Трофимец сразу понял, маленький ребёнок остался дома один. А это обычно не сулит ничего хорошего. Спасателям это хорошо известно.

Александр Трофимец, диспетчер Лельчицкого РОЧС:

Передо мной стояла такая задача – мне с ребёнком надо было больше общаться, чтобы не ложил трубку и разговаривал со мной по телефону, чтобы он никуда не влез и не наделал себе и родителям беды. То конфетку тебе дадим, надо отвлекать как-то ребёнка.

Ребёнок то бросал трубку, то снова набирал номер. Причём дозвониться до него было невозможно: мобильный стоял в режиме вызова экстренных служб. Параллельно спасатели разрабатывали план поиска малыша.

Александр Добриян, СТВ:

Лельчицкий район – второй по величине в Беларуси. Сегодня здесь проживает 1159 детей дошкольного возраста. На момент начала поисков о звонившем ребёнке было известно только то, что мальчика зовут Миша. С одинаковой вероятностью ребёнок мог находиться как в соседнем с пожарной частью доме, так и на другом конце района. Ситуация сродни поиска иголки в стоге сена.

Идея пришла мгновенно. Спасатели связались с отделом образования, а те в свою очередь обзвонили все дошкольные учреждения и выяснили, где сегодня отсутствует маленький Миша.

Олег Лозко, заместитель начальника Лельчицкого РОЧС:

Выехали к месту, уточнив адрес мальчика. Дом был закрыт. Открыли, отвернули створку двери входной.

Спустя считанные минуты дома были и родители ребенка. Работники местного сельхозпредприятия, они оставили приболевшего сына дома, надеясь на то, что за мальчиком присмотрит родственница.

Сейчас трёхлетний Миша с мамой в инфекционном отделении районной больницы лечит ОРВИ.

Ирина Колесник, мама:

Оставили дитя дома, потому что заболел, начал кашлять. На сестру. Просила, чтобы сестра посмотрела, надо было срочно на работе мне быть. А потом звонят из МЧС: ребёнок плачет. Пришла домой, ребёнок плакал, испугался сильно. К маме хотел.

Молодая мама благодарит Бога, что всё закончилось благополучно. Уверяет, если бы знала, что так получится, никогда бы не оставила сына.

А вот то, что 3-летний ребёнок осознанно набирает номер службы спасения, уже говорит о многом.

Дарья Селезнёва, инспектор Центра безопасности Витебска:

Обучать ребёнка стоит с самых младших лет, как он только понимает, что такое хорошо, а что такое плохо. Объяснять ребенку, к каким последствиям это может привести.

Максим и Никита Сухановы, учащиеся 3 класса СШ №12 Витебска:

Когда что-то случается, и родителей нет дома. Например, утечка газа или загорелась еда, надо позвонить по номеру 101 или 112. Мы однажды были еще маленькие, и мама оставила нас в Шумилино. Мы остались, и у нас была включена плита, мы не знали, как ее выключать. И поэтому позвали соседа, он нам ее выключил и научил нас пользоваться газовой плитой.