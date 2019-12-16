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УВД о мошенничестве в Гомеле: представлялись директорами и требовали перевести деньги на рекламу

16 декабря 2019 14:05
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Новости Беларуси. В Минске задержаны двое мужчин, которые вымогали деньги у работников магазинов в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

УВД о мошенничестве в Гомеле: представлялись директорами и требовали перевести деньги на рекламу-1



Злоумышленники по телефону представлялись руководителями торговых сетей и требовали перевода средств на рекламные цели. Так, сотрудники нескольких магазинов перевели мошенникам около 2000 рублей.

УВД о мошенничестве в Гомеле: представлялись директорами и требовали перевести деньги на рекламу-3



Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
На уловки злоумышленников еще в сентябре попали сотрудники двух гомельских магазинов. Сначала заведующая точкой по продаже косметики перевела неизвестным 600 рублей, а затем счет их банковской карты на 1250 рублей пополнили реализаторы одежды, посуды и декора для дома. Тогда по этим фактам следователи возбудили уголовные дела.

УВД о мошенничестве в Гомеле: представлялись директорами и требовали перевести деньги на рекламу-5

В обоих случая использовалась одна схема – звонившие представлялись директорами торговых сетей, которым принадлежали магазины, и требовали у персонала перевести деньги на покупку рекламного оборудования. Выйти на предполагаемых аферистов удалось уже 11 декабря.

Следователи предполагают, что злоумышленники могут быть причастны к подобным преступлениям в Минске и Орше.

# Мошенничество # происшествия # Виталий Пристромов # Фотофакт

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