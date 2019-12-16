УВД о мошенничестве в Гомеле: представлялись директорами и требовали перевести деньги на рекламу

Новости Беларуси. В Минске задержаны двое мужчин, которые вымогали деньги у работников магазинов в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Злоумышленники по телефону представлялись руководителями торговых сетей и требовали перевода средств на рекламные цели. Так, сотрудники нескольких магазинов перевели мошенникам около 2000 рублей.





Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:

На уловки злоумышленников еще в сентябре попали сотрудники двух гомельских магазинов. Сначала заведующая точкой по продаже косметики перевела неизвестным 600 рублей, а затем счет их банковской карты на 1250 рублей пополнили реализаторы одежды, посуды и декора для дома. Тогда по этим фактам следователи возбудили уголовные дела.