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В Орше 16-летняя девушка ушла из общежития и пропала

16 декабря 2019 08:51
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Новости Беларуси. В Орше пропала 16-летняя девушка.  

По информации УВД Витебского облисполкома, устанавливается местонахождение 16-летней Дементей Карины Валерьевны.  

Девушка ушла из общежития около семи утра 15 декабря. До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.  

В Орше 16-летняя девушка ушла из общежития и пропала-1

Фото: УВД Витебского облисполкома

На вид Карине около 16 лет, ее рост составляет приблизительно 160 сантиметров, среднего телосложения. Волосы окрашены в черный цвет, светлые глаза.  

Девушка была одета в черную куртку, розово-серый шарф, черные кроссовки.  

Информацию о местонахождении Карины Дементей просят сообщить по телефонам: 8 0216 51 88 26 , 8 029 325 32 02 или 102.  

# Пропавшие люди # происшествия # Дементей Карина # Фотофакт

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