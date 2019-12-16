В Орше 16-летняя девушка ушла из общежития и пропала

Девушка ушла из общежития около семи утра 15 декабря. До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

На вид Карине около 16 лет, ее рост составляет приблизительно 160 сантиметров, среднего телосложения. Волосы окрашены в черный цвет, светлые глаза.

Девушка была одета в черную куртку, розово-серый шарф, черные кроссовки.

Информацию о местонахождении Карины Дементей просят сообщить по телефонам: 8 0216 51 88 26 , 8 029 325 32 02 или 102.