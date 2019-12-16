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Мошенники выманивали деньги у сотрудников магазинов под видом их руководства

16 декабря 2019 11:00
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Новости Беларуси. Двух телефонных мошенников, которые выманивали деньги у сотрудников разных торговых объектов, задержали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мошенники выманивали деньги у сотрудников магазинов под видом их руководства-1

На уловки злоумышленников еще в сентябре попались работники двух гомельских магазинов. Сначала заведующая точкой по продаже косметики перевела неизвестным 600 рублей, а затем счет их банковской карты на 1250 рублей пополнили реализаторы одежды, посуды и декора для дома. Сыщики Гомеля установили личности подозреваемых. Однако к тому моменту они уехали из Беларуси.

Мошенники выманивали деньги у сотрудников магазинов под видом их руководства-4

Когда предполагаемые аферисты вернулись в Минск, их задержали во время заселения в съемную квартиру. Мошенники использовали одну схему «развода»: они представлялись директорами торговых сетей, которым принадлежали магазины, и требовали у персонала перевести деньги на покупку рекламного оборудования. 

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

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