Мошенники выманивали деньги у сотрудников магазинов под видом их руководства

Новости Беларуси. Двух телефонных мошенников, которые выманивали деньги у сотрудников разных торговых объектов, задержали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На уловки злоумышленников еще в сентябре попались работники двух гомельских магазинов. Сначала заведующая точкой по продаже косметики перевела неизвестным 600 рублей, а затем счет их банковской карты на 1250 рублей пополнили реализаторы одежды, посуды и декора для дома. Сыщики Гомеля установили личности подозреваемых. Однако к тому моменту они уехали из Беларуси.