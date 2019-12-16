В Борисове легковой автомобиль влетел в столб

Новости Беларуси. В Борисове легковой автомобиль влетел в мачту освещения.
По информации МЧС, авария произошла утром 16 декабря на улице Гагарина. Легковушка врезалась в мачту освещения.
Новости Беларуси. В Борисове легковой автомобиль влетел в мачту освещения.
По информации МЧС, авария произошла утром 16 декабря на улице Гагарина. Легковушка врезалась в мачту освещения.
Фото: МЧС
При помощи специального инструмента сотрудники МЧС спасли водителя. Она была доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
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