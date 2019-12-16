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В Борисове легковой автомобиль влетел в столб

16 декабря 2019 09:01
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Новости Беларуси. В Борисове легковой автомобиль влетел в мачту освещения.  

По информации МЧС, авария произошла утром 16 декабря на улице Гагарина. Легковушка врезалась в мачту освещения.  

В Борисове легковой автомобиль влетел в столб-1

Фото: МЧС 

При помощи специального инструмента сотрудники МЧС спасли водителя. Она была доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести.  

Накануне под Солигорском «Газель» врезалась в маршрутку. Погибла 50-летняя пассажирка (читать далее).  

# Авария в Минской области # происшествия

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