В Борисове легковой автомобиль влетел в столб

По информации МЧС, авария произошла утром 16 декабря на улице Гагарина. Легковушка врезалась в мачту освещения.

Новости Беларуси. В Борисове легковой автомобиль влетел в мачту освещения.

При помощи специального инструмента сотрудники МЧС спасли водителя. Она была доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести.