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Утром 24 октября в Минске произошло более 10 аварий

24 октября 2019 14:44
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Новости Беларуси. Из-за ДТП в городе наблюдались 5-балльные пробки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Утром 24 октября в Минске произошло более 10 аварий-1

Одна из аварий – на перекрестке проспекта Машерова и улицы Богдановича. В районе девяти утра столкнулись автомобили Nissan и Citroën. Женщину-водителя с ушибом госпитализировали, второй автомобилист не пострадал. Некоторое время движение на месте аварии было затруднено.

Утром 24 октября в Минске произошло более 10 аварий-4

В целом из-за утренних ДТП движение транспорта было затруднено около станции метро «Автозаводская», на улицах Маяковского, Романовская Слобода, Клары Цеткин и на некоторых участках МКАД.

Утром 24 октября в Минске произошло более 10 аварий-7

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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