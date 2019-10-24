Утром 24 октября в Минске произошло более 10 аварий

Одна из аварий – на перекрестке проспекта Машерова и улицы Богдановича. В районе девяти утра столкнулись автомобили Nissan и Citroën. Женщину-водителя с ушибом госпитализировали, второй автомобилист не пострадал. Некоторое время движение на месте аварии было затруднено.