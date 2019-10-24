В Речицком районе 36-летний мужчина найден мёртвым на берегу реки

Новости Беларуси. На берегу Днепра в Речицком районе найден мертвым мужчина.

По информации Следственного комитета, его тело было обнаружено утром 23 октября рыбаком.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Установлена личность погибшего – им оказался 36-летний сотрудник милиции. Он проживал в Речице.

По месту службы мужчина характеризовался положительно. По предварительным данным, он покончил с собой из-за сильных переживаний в связи со смертью отца после тяжелой болезни.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Опрашиваются родственники и коллеги мужчины. Назначен ряд экспертиз.