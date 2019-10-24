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В Речицком районе 36-летний мужчина найден мёртвым на берегу реки

24 октября 2019 14:05
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Новости Беларуси. На берегу Днепра в Речицком районе найден мертвым мужчина. 

По информации Следственного комитета, его тело было обнаружено утром 23 октября рыбаком. 

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Установлена личность погибшего – им оказался 36-летний сотрудник милиции. Он проживал в Речице. 

По месту службы мужчина характеризовался положительно. По предварительным данным, он покончил с собой из-за сильных переживаний в связи со смертью отца после тяжелой болезни.  

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Опрашиваются родственники и коллеги мужчины. Назначен ряд экспертиз.  

# Самоубийство # происшествия

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