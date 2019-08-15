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Устанавливается причина смерти 6-летнего мальчика из Лунинца

15 августа 2019 08:03
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает причину смерти шестилетнего мальчика из Лунинца.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, седьмого августа в Лунинецкую ЦРБ поступил малолетний местный житель. Мальчик с отцом в тот день навещали родственников. Ребенок сообщил взрослым, что чувствует себя плохо. Тогда его бабушка дала ему лекарство, после которого ребенку стало хуже.  

В Лунинецкой ЦРБ было решено перевести мальчика в больницу Минска. Во время транспортировки ребенок умер в машине скорой.   

СК проводит проверку по факту смерти ребенка, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.  

В мае девочке из Турова в школе стало плохо. Девочка умерла в больнице (читать далее).  

# Гибель детей # происшествия

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