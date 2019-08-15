Две белорусские туристки погибли в горах Грузии

Новости Беларуси. 2 туристки из Беларуси погибли в горах Грузии. Еще одна женщина найдена раненой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне спасателям поступило сообщение о пропаже 3 наших соотечественниц. Женщины потерялись на Тетнульди. Они находились в составе группы альпинистов, но во время спуска отделились.