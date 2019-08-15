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Две белорусские туристки погибли в горах Грузии

15 августа 2019 07:29
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Новости Беларуси. 2 туристки из Беларуси погибли в горах Грузии. Еще одна женщина найдена раненой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две белорусские туристки погибли в горах Грузии-1

Накануне спасателям поступило сообщение о пропаже 3 наших соотечественниц. Женщины потерялись на Тетнульди. Они находились в составе группы альпинистов, но во время спуска отделились.

Две белорусские туристки погибли в горах Грузии-4

Поиски продолжались до позднего вечера. Утром спасательная операция была возобновлена. Задействовали даже авиацию. По предварительной информации, одной из женщин – около 36 лет, двум другим – меньше 60.

Две белорусские туристки погибли в горах Грузии-7

# Гибель туристов # происшествия # Фотофакт

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